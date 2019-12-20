https://static.news.ru/photo/96ffa7dc-23cb-11ea-9c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Минфина США о вступлении в силу санкций против «Северного потока — 2». Она назвала неуместным тот факт, что страна с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим странам развивать свою экономику и диктует свои условия.

Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый «ордер на экономический арест», — написала она на своей старнице в Facebook .

Она иронично заметила, что в будущем США потребуют «перестать дышать».

И ведь многие выполнят, — заключила Захарова.

Cанкции против «Северного потока — 2» вступили в силу. Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, сделали так, чтобы эти суда перестали работать на строительстве газопроводов.

Ранее кабмин ФРГ отреагировал на заявление американского Минфина о вступлении в силу санкций США против «Северного потока — 2». Правительство Германии считает их вмешательством в дела Европы, писал NEWS.ru.