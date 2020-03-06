https://static.news.ru/photo/d5b9cf70-5fbc-11ea-b0e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Мотивация властей Праги, решивших назвать одну из площадей города именем политика Бориса Немцова, является абсолютно абсурдной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, это не поддаётся никакому логическому объяснению. Захарова подчеркнула, что присвоение имён улицам, площадям и городам происходит в связи с тем, насколько был успешен тот или иной деятель. Она считает, что увековечивание человека в истории своей страны является важным обращением к собственной аудитории.

Я всегда так думала, ведь если ты делаешь перестановки у себя дома, ты делаешь это в первую очередь для себя, а не для соседей. Поэтому объяснения пражских властей — это какой-то нонсенс, большего абсурда даже нельзя было ожидать, — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД России не понимает, почему пражские власти уделяют внимание только российской оппозиции.

А как насчёт оппозиции германской, итальянской, французской? Планируется ли поддержать оппозицию во Франции, например, установлением памятника жёлтым жилетам? — недоумевает Захарова.

По её словам, неясно почему власти Праги выбирают Россию объектом поддержки «неких внутриполитических процессов». Захарова подчеркнула, что мотивация по поддержке российской оппозиции властями Праги «является неуважением к памяти тех, чьи имена используются», сообщает ТАСС.

Площадь Немцова появилась в Праге в конце февраля. На ней располагается посольство России в Чехии. Власти переименовали Площадь под каштанами.

Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Исполнители его убийства приговорены к тюремным срокам от 11 до 20 лет колонии строгого режима. Заказчики убийства не найдены.

NEWS.ru писал, что в Москве 29 февраля прошёл марш памяти Бориса Немцова.