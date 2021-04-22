Захарова рассказала о роли США в заговоре против Лукашенко

https://static.news.ru/photo/59e93632-a373-11eb-9e1a-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Сложно себе представить, чтобы без ведома Вашингтона были организованы акции, подобные заговору против белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом в разговоре с журналистами заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Расследование плана покушения, подчеркнула дипломат, ведётся по линии ФСБ РФ. Следовательно, говорить о подробностях дела не в компетенции представителя МИД. Тем более, отметила Захарова, не ей стоит делать выводы о причастности США к этому, в сущности, акту государственного терроризма. Данный пункт, безусловно, будет предметом расследования, сказала дипломат.

Хотя, конечно, трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах, — заявила Захарова.

17 апреля оперативники ФСБ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в Белоруссии на 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши.

В Белоруссии также задержали преступную группу, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Об этом журналистам рассказал сам глава республики. Мятежники планировали убить его, блокировать Минск, а также захватить радио и телевидение. Политик заявил, что к подготовке покушения причастны спецслужбы США.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с подготовкой государственного переворота и убийства главы Белоруссии Александра Лукашенко не может повлиять на ход интеграции между странами.