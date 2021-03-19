Захарова с иронией прокомментировала падение Байдена на трапе самолёта

https://static.news.ru/photo/a90d9112-88ee-11eb-bf34-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором высказалась об инциденте, произошедшем с президентом США Джо Байденом, который чуть не упал, поднимаясь по трапу самолёта.

Падение Байдена на трапе президентского самолёта объяснили просто. «На улице очень ветрено», — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Странно, что не «русские хакеры» под предводительством Маргариты Симоньян (главный редактор телеканала RT — NEWS.ru), а просто ветер, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее президент США Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счёте упал, поднимаясь по трапу на «борт номер 1». На этом самолёте он в итоге вылетел в Джорджию. На кадрах, распространённых американскими телекомпаниями, видно, что 78-летний глава Соединённых Штатов смог подняться без посторонней помощи, а уже на верху трапа отдал честь провожавшим его военнослужащим и, слегка прихрамывая, зашёл в салон самолёта.

Как сообщал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента США Джо Байдена ответить за слова и «не увиливать» от разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, сейчас не может быть ничего важнее, чем диалог между лидерами в интересах российско-американских отношений, которые находятся в «стрессовом состоянии».