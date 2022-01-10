Захарова прокомментировала итоги онлайн-саммита ОДКБ по Казахстану

После видеоконференции лидеров ОДКБ представители властей США уже не смогут заявлять о непонимании ситуации в Казахстане. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. По её словам, в ходе онлайн-саммита лидеры стран — членов ОДКБ ответили на все возможные вопросы относительно сложившейся ситуации.

Странно было слышать от, например, госсекретаря США или официального представителя Белого дома о том, что они не понимают, что же такое происходит в Казахстане, и не понимают, почему Казахстан принял такие решения. <...> Теперь, мне кажется, уже невозможно будет прятаться за формулировку о собственном непонимании, — сказала Захарова.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом обеспокоен событиями в Казахстане, но считает, что республика вполне справится с ситуацией и без помощи ОДКБ. Отвечать на протесты нужно «пропорционально», беспорядки были вызваны экономическими причинами, отметил он. Госсекретарь также напомнил «урок из прошлой истории»: «когда в твоём доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти».

В МИД РФ высказывания Блинкена по Казахстану назвали «хамскими», а председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что слова госсекретаря США напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния. Он также обвинил США в исповедании политики двойных стандартов и продолжении борьбы за установление собственной гегемонии на международной арене.