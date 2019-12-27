Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание политолога Глеба Павловского о том, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы заявлял о правдивости истории об убийстве русской девочки в Берлине в 2016 году.
Вся история была про живую девочку. Поэтому российские дипломаты регулярно и настойчиво требовали от немецких властей предпринять необходимые меры по всестороннему прояснению обстоятельств исчезновения девушки, а по факту ее обнаружения — провести тщательное расследование произошедшего, — написала Захарова в Facebook.
По её словам, история получила огласку из-за того, что немецкая полиция не торопилась делиться какой-либо информацией с родственниками и журналистами. Она отметила, что «разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией».
Как ранее писал NEWS.ru, Захарова и её заместитель Евгений Воронин открыли новогоднюю вечеринку сотрудников департамента информации и печати МИД РФ зажигательным танцем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен