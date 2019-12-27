https://static.news.ru/photo/8222c506-946a-11e9-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание политолога Глеба Павловского о том, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров якобы заявлял о правдивости истории об убийстве русской девочки в Берлине в 2016 году.

Вся история была про живую девочку. Поэтому российские дипломаты регулярно и настойчиво требовали от немецких властей предпринять необходимые меры по всестороннему прояснению обстоятельств исчезновения девушки, а по факту ее обнаружения — провести тщательное расследование произошедшего, — написала Захарова в Facebook.

По её словам, история получила огласку из-за того, что немецкая полиция не торопилась делиться какой-либо информацией с родственниками и журналистами. Она отметила, что «разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией».

Как ранее писал NEWS.ru, Захарова и её заместитель Евгений Воронин открыли новогоднюю вечеринку сотрудников департамента информации и печати МИД РФ зажигательным танцем.