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Официальный представитель МИД РФ назвала слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении России в G8 некомпетентными. По её словам, Зеленский высказывается о ситуации без понимания сферы.

Мы прекрасно понимаем, что та сфера, в которой осуществлял свою деятельность нынешний президент Украины, конечно, имеет международный аспект, но несколько в другом, — сказала она. Захарова также отметила, что перед...