Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для возвращения России в G8, все участники «семёрки» должны согласовать единую позицию по данному вопросу.
Если у стран «семёрки» есть необходимость использовать свои возможности для диалога с Россией, если у них есть такое желание, то его надо оформить, как это делают профессионалы, — сказала она на брифинге.
Захарова подчеркнула, что на сегодняшний день поступают только отдельные заявления насчёт возвращения России.
Ранее Зеленский заявил, что Россия может снова стать членом «Большой восьмёрки», если вернёт Крым.
Как ранее писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с британским премьер-министром Борисом Джонсоном обсудили возможное возвращение России в G8.