Захарова прокомментировала документ НАТО о политике в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала на брифинге обнародованный 17 января документ «Всеобъемлющая политика НАТО в отношении космоса». По её словам, документ является очередной попыткой легитимизировать применение силы в космическом пространстве, что противоречит утверждённой мировым сообществом задаче предотвращения гонки вооружения в космосе.

Документ носит <...> провокационный характер, он выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств — членов НАТО во главе с США, — констатировала Захарова на брифинге.

Ранее зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что некоторые страны занимаются проработкой вопроса размещения вооружений в космическом пространстве для ведения сражений. По его словам, наращивание потенциала силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле может привести человечество к катастрофе.

Белоусов обратил внимание на значимость предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве и сохранения космоса для мирных целей. Он уточнил, что приоритетность её решения закреплена в итоговом документе первой специальной сессии Генассамблеи ООН по разоружению 1978 года.