«Большая семёрка», призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, продемонстрировала всему миру бессилие, когда пришло время отвечать за собственные ошибки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале. По её мнению, страны G7 несут ответственность за действия, которые привели к «фатальному расколу в [украинском] обществе».

Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки, — отметила она.

По мнению дипломата, ошибок немало. Речь идёт о вмешательстве во внутренние дела Украины, приведшем «к фатальному расколу в обществе», а также о «ручном управлении процессами по смене власти, закончившемся антиконституционным переворотом».

Страны Запада переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру. Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной, — добавила Захарова.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отправка американских войск на Украину в случае «вторжения России» никогда не рассматривалась. Такой ответ он дал журналистам, спросившим, отказались ли США от идеи поддержки Украины американскими военными в случае боевых действий. По словам Байдена, в случае войны Вашингтон накажет Россию экономическими санкциями. Он подчеркнул, что США и НАТО не обязаны применять военную силу для защиты Украины. И США даже не думали об этом.

Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на Украину. Власти РФ рассматривают заявления Запада об «агрессии России» как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.