Захарова призвала Украину перестать слушать чепуху о российском вторжении

На Украине надо всем успокоиться и перестать слушать чепуху о «российском вторжении», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, несмотря на истерию в СМИ, «войны» не случилось.

Вопреки массовой истерии СМИ, «войны» не случилось, но степень абсурда поражает, — отметила она на брифинге.

Захарова добавила, что западные страны пытались сделать всё, чтобы эта война состоялась. Поэтому на страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения. По её словам, даже отвод российских подразделений после военных учений был преподнесён рядом СМИ как некий хитрый манёвр по отвлечению от будущего вторжения.

Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова обвинила медиа и источники, заявляющие о готовящемся вторжении России на Украину, в глобальной провокации. По её словам, кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, «такой информации нет ни у кого».

Как заявил глава МИД РФ России Сергей Лавров, истерия западных стран о готовящемся «вторжении» России на территорию Украины вызывает недоумение, а попытки указывать Москве, как действовать, говорят об отсутствии воспитания.