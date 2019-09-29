https://static.news.ru/photo/7203375a-e2d0-11e9-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая выступает за импичмент президента Дональда Трампа, необходимо добиваться обнародования стенограмм телефонных звонков и закрытых переговоров с мировыми лидерами экс-главы государства Барака Обамы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, подобные документы во всём мире «с удовольствием почитают».

У всего мирового сообщества есть вопросы, он [Обама] был активен на международной арене, был целый ряд международных конфликтов, которые привели к гуманитарным катастрофам, — заявила Захарова в эфире программы « Большая игра » на Первом канале .

Как писал News.ru, она также выразила мнение, что расшифровка телефонных переговоров глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что контактировать с Белым домом опасно.

Ранее администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины, ещё до публикации ставшую поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как оказалось, Зеленский пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Министерство юстиции Соединённых Штатов не нашло нарушений национального законодательства и причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе потребовали провести процедуру импичмента.

Они также выразили желание ознакомиться с содержанием телефонных бесед Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина. Но, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают на то, что в отношениях двух стран не возникнет ситуации, когда потребуется публикация подобных стенограмм.

Рассекретить разговоры с Путиным потребовали и от Зеленского. Народная петиция появилась на сайте главы государства. Тот будет обязан рассмотреть её, если требование за 90 дней наберёт 25 тысяч подписей. К исходу второго дня инициативу подержали около 2,5 тысячи человек.