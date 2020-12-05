Захарова призвала США «играть по правилам» в вопросе «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/24393e68-a79f-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв Соединённых Штатов к Германии и Евросоюзу наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Она назвала действия Вашингтона политической агрессией и попросила «играть по правилам».

«Если вы хотите быть ответственным игроком в международной экономике, надо играть по правилам». Знаете, кто сказал? Кондолиза Райс, и снова в контексте российского газа, — написала она в Facebook.

Она отметила, что в 2014 году в The Washington Times вышел материал с «противоположным заголовком» о том, что администрация экс-президента США Рональда Рейгана предупреждала, что поставки российского газа через Украину ослабят западные страны. В тексте говорилось, что в июле 1981 года советники администрации американского лидера призывали противодействовать строительству газопровода в Европу.

Вот такая дихотомия. Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимизирована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия, — отметила она.

Накануне посольство США в Берлине призвало ФРГ и Европейский союз наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам исполняющей обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл, данное решение стало сигналом, что Евросоюз более не станет мириться с постоянным злонамеренным поведением России.

Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG 5 декабря должен возобновить прокладку магистрали. Ожидается, что для этой цели будет использоваться судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, писал NEWS.ru.