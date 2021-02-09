Захарова призвала прекратить называть сторонников Навального оппозицией

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Призывы представителей признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к США и Евросоюзу ввести санкции против России не являются госизменой с юридической точки зрения. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Де-юре это не является противоправным поступком. <...> То [президенту США Джо] Байдену писали, то теперь пишут в Брюссель и требуют ввести санкции против наших сограждан. Де-факто эмоциональное отношение к этому...