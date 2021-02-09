Захарова призвала прекратить называть сторонников Навального оппозицией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала перестать называть главу сети штабов Леонида Волкова и других сторонников Навального оппозицией. По её мнению, это агенты влияния, которых натовцы инструктируют о формате митингов.
Вообще надо переставать называть их оппозицией, оппозиция — это другое. А это агенты влияния, — заявила она в эфире Первого канала.
Захарова также прокомментировала объявленную новую акцию сторонников Навального. Она утверждает, что натовцы проинструктировали «оппозицию», а на самом деле своих агентов влияния, как им «дальше хитрее» вести подрывную работу.
Слишком много денег, ресурсов было уже Западом инвестировано в эту историю, чтобы тянуть до весны. Они чётко понимают: весной накачанная западниками информационная кампания сдуется. Больше жонглировать темой «химоружия», не предъявляя факты, они не могут — их приперли к стене. Поэтому идут ва-банк, — написала Захарова в Facebook.
Ранее в МИД высказались о контактах сторонников блогера и оппозиционера Алексея Навального с США и ЕС и об обсуждении ими санкций против РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова расценила это как предательство, назвав «банальными и пошлыми» их действия, писал NEWS.ru.
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