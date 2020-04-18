Захарова призвала оштрафовать BBC за несбалансированность информации о РФ

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Сенатор Андрей Клишас рассчитывает, что власти Москвы пояснят до 22 апреля свою позицию по видеофиксации нарушений самоизоляции. По его мнению, эта мера не соответствует закону.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в цифровой пропуск для передвижения на машине теперь необходимо включать госномер автомобиля. Нарушителей будут вычислять с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. КоАП РФ...