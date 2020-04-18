Захарова призвала оштрафовать BBC за несбалансированность информации о РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская телерадиокорпорация BBC преподносит информацию о России, тщательно подбирая слова, выражения и эмоции, чтобы сформировать негативное восприятие действительности. По её словам, российские меры ограничения в период карантина, отмена парада и внедрение технологии распознавания лиц в изложении компании ставят крест на восприятии РФ как «части общей мировой реальности».
Британский регулятор так любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации. Когда уже до ВВС доберутся. Давно пора дать оценку этой холодной расчётливости, — недоумевает она на своей странице в Facebook.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские СМИ в предвзятом освещении мер, принимаемых властями республики для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, они «дают такую гадкую информацию», что «батька там лечит своих трактором, водкой и баней». Он попросил российских журналистов, которые «плявузгают» (треплются), не трогать Белоруссию. Лукашенко пригласил их приехать и посмотреть, как на самом деле всё происходит, и не выставлять белорусов дураками.
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