Захарова призвала никого не вмешиваться во внутренние проблемы России

https://static.news.ru/photo/e7f9f8d2-6b72-11eb-b51b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия самостоятельно способна решить внутренние проблемы, не прибегая к вмешательству и помощи извне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Наша страна решит внутренние проблемы сама, без внешнего участия. Нам оно в нашей отечественной истории обходилось очень дорого, — сказала Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По её словам, ни одно суверенное государство, не имеющее отношения к внутренней повестке другой страны, не должно в неё вмешиваться. В каждой стране государство, народ и общество решают внутренние сложности самостоятельно.

Ранее сообщалось, что посольство Соединённых Штатов Америки в России видело просьбу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включён в список иностранных агентов, действующих на территории РФ) ввести санкции в отношении ряда российских граждан, обращённую к президенту США Джо Байдену.

С письмом о санкциях к Байдену обратился исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В число лиц, в отношении которых, по его мнению, Вашингтон должен ввести ограничения, включены 35 человек. Среди них руководители СКР, ФСБ, ЦИК, главы администраций Москвы и Санкт-Петербурга, «Газпрома», «Роснефти» и другие лица. Ашурков также намерен переслать этот список властям ЕС и Великобритании. Захарова тогда подчеркнула, что тема вмешательства Запада во внутренние дела РФ может получить развитие на официальном уровне.

Как писал NEWS.ru, призывы ФБК к США и Евросоюзу ввести санкции против России не являются госизменой с юридической точки зрения. Такую оценку ситуации дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он при этом отметил, что эмоциональное отношение к этому является очевидным и нет нужды его описывать.