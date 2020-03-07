https://static.news.ru/photo/53f305e6-606c-11ea-a300-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В МИД РФ отреагировали на план стран НАТО провести широкомасштабные учения Defender Europe 2020 у границ России в апреле-мае 2020 года.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила: министр обороны США Майк Эспер заявил на брифинге 5 марта, что целью учений является желание заставить Россию изменить «плохое поведение».

В чём оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО, — подчеркнула Захарова.

По её словам, учения запланированы в то время, когда Россия будет праздновать 75-летие победы в Великой Отечественной войне, которую развязала нацистская Германия под предлогом несостоятельных обвинений в адрес Советского Союза. Захарова подчеркнула, что Вашингтон пытается оказать давление на Россию, используя похожие тезисы, однако у США не получится заставить Россию изменить выбранный курс внешней политики.

В истории России было много тех, кто пытался ей грозить, бряцая оружием. Все эти попытки завершились бесславно. Рекомендуем натовцам задуматься о последствиях их агрессивных действий, лишь усиливающих международную напряжённость, — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что агрессивные намерения США и НАТО будут учтены российскими властями в военном строительстве.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новые российские ракеты являются чрезвычайно опасными, поскольку меняют ситуацию с безопасностью в Европе, сообщал NEWS.ru.