Захарова призвала МИД Британии доказать, что страна не хочет напасть на РФ

Москва призывает Лондон «принять сигнал» и доказать, что Великобритания не планирует нападать на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о британском эсминце, который вторгся в российские территориальные воды в 2021 году и предположила, что «это была репетиция». Слова российского дипломата приводит РИА Новости.

Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно, — высказалась Захарова в ходе брифинга.

Она также добавила. что Британия следует доказать, что она «не собирается ни на кого нападать». Захарова напомнила, что в июне 2021 года британский боевой эсминец бороздил воды Чёрного моря и совершил вторжение в российские территориальные воды.

У нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс, — заявила официальный представитель МИД России.

В конце июня 2021 года Минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль РФ после неоднократных призывов покинуть территориальные воды страны произвёл предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. В британском минобороны заявили, что стрельбы по эсминцу не было, а сам он не заходил в территориальные воды России.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс называла весьма вероятным вторжение России на Украину, несмотря на возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений.

В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.