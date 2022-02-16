Захарова призвала МИД Британии доказать, что страна не хочет напасть на РФ
Захарова призвала главу МИД Британии Трасс доказать, что её страна не хочет напасть на РФ
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:42, 17 февраля 2022
Мария ЗахароваФото: MFA Russia/via Globallookpress.com
Читайте нас в Google Новости
Москва призывает Лондон «принять сигнал» и доказать, что Великобритания не планирует нападать на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о британском эсминце, который вторгся в российские территориальные воды в 2021 году и предположила, что «это была репетиция». Слова российского дипломата приводит РИА Новости.
Еще раз, специально для Лондона: примите сигнал. Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно, — высказалась Захарова в ходе брифинга.
Она также добавила. что Британия следует доказать, что она «не собирается ни на кого нападать». Захарова напомнила, что в июне 2021 года британский боевой эсминец бороздил воды Чёрного моря и совершил вторжение в российские территориальные воды.
У нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция. Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс, — заявила официальный представитель МИД России.
В конце июня 2021 года Минобороны РФ сообщило, что британский эсминец Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Пограничный корабль РФ после неоднократных призывов покинуть территориальные воды страны произвёл предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. В британском минобороны заявили, что стрельбы по эсминцу не было, а сам он не заходил в территориальные воды России.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс называла весьма вероятным вторжение России на Украину, несмотря на возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации после завершения учений.
В последние месяцы Украина и страны Запада выражали обеспокоенность в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.