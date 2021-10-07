Захарова призвала Лондон не провоцировать гонку кибервооружений

Россия призывает Британию не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений, заявила во время брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По её словам, Москва выступает за использование технологий исключительно в мирных целях.

Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений. Вновь подчёркиваем — РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и использование информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях, — сказала Захарова.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ, в общественное сознание стран — членов НАТО уже многие годы внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в информационном под предлогом противодействия угрозам со стороны России.

Комментируя слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса о готовности проводить кибератаки против враждебных государств, в том числе России, Захарова отметила, что уже предлагала Лондону провести двусторонние экспертные консультации по этому вопросу. Однако, по её словам, британская сторона предпочла «неуравновешенные заявления и бездоказательный выпад в адрес России».

Как рассказал ранее Уоллес, враждебным странам, со стороны которых осуществляются кибератаки на компьютерные системы Великобритании, Лондон будет отвечать аналогичным образом. По словам главы ведомства, некоторые государства постоянно ведут против его страны кибервойну. В соответствии с международным правом Британия может применять то же оружие для защиты.

Он уточнил, что Соединённое Королевство будет прибегать к ответным кибератакам, если таковые против неё «будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб». В частности, их целью может быть вывод из строя оборудования, которое задействуется хакерами для применения вредоносных программ.