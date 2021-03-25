Захарова призвала искоренять санкционную политику Евросоюза

https://static.news.ru/photo/81306a7c-8e14-11eb-95f2-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Решение Евросоюза о введении санкций против российских граждан не вызвало удивления в России. Однако такая политика Брюсселя противоречит международному праву, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Запад противопоставляет санкционную политику «нормальному сотрудничеству в международных делах».

Это действительно стала уже политика, плохая традиция, которую нужно искоренять. Но, к сожалению, наши западные партнёры, наоборот, её только наращивают, — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Политику Евросоюза по введению односторонних санкций она назвала неправомерной. По её словам, это может привести «к деструктивным тенденциям, к хаосу в международных делах». Кроме того, такие экономические ограничения чреваты «усилением конфронтации и деградации межгосударственных отношений».

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва выступает «категорически против политизации правочеловеческой проблематики».

Министры иностранных дел стран — членов ЕС 22 марта по итогам заседания в Брюсселе утвердили расширение списка персональных санкций за серьёзные нарушения прав человека. В чёрный список попали 11 граждан и четыре организации, в том числе из России, Китая, Ливии, Южного Судана и Северной Кореи.

Ранее NEWS.ru писал, что Захарова назвала санкции украинских властей против российских физических лиц и компаний свидетельством того, что Киев исследует «дно демократии».