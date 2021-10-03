Захарова призвала Британию объяснить финансирование иноагентов в РФ

Москва находится в ожидании реакции от Лондона на опубликованный доклад, где говорится о том, что посольству Великобритании в РФ были выделены средства на поддержку в 2020–2023 годах ряда изданий и НКО, часть из которых признаны иностранными агентами. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идёт об «Общем плане работы посольства Великобритании в России в 2019–2023 годах». Захарова подчеркнула , что внешнеполитическое ведомство Британии «изо всех сил не комментирует» обнародованные документы, которые сообщают о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете. Все эти усилия производятся «для создания условий по смене режима» в РФ и для «подрыва российского влияния» в Восточной Европе и Центральной Азии.

Захарова также добавила, что в новых документах содержится ещё больше конкретики, а масштабы финансирования «даже при беглом взгляде просто шокируют». Среди организаций, получавших финансирование от Великобритании «на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020–2023 годах», фигурируют общество «Мемориал»*, благотворительный фонд «Сфера»*, портал «Медиазона»*, правозащитный центр «Мемориал»* и другие.

Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора, — призвала Мария Захарова.

По словам Захаровой, инициирование подобных проектов находится за рамками «нормальной» дипломатической деятельности и противоречит российскому законодательству.

Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО? — резюмировала Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова раскритиковала CNN за интервью с Лукашенко. В частности, ей не понравился подход американского СМИ, так как в эфир канала был дан лишь смонтированный кусок беседы, тогда как всё интервью заняло около полутора часов. Исходные материалы без монтажа начали показывать белорусские госканалы.

* Организация, выполняющая функции иноагента.