Захарова припомнила Twitter блокировку Трампа

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление администрации Twitter об обеспокоенности попытками российских властей ограничить общественный диалог в Сети. Она отметила, что соцсеть сама нередко занимается блокированием неугодных мнений.

Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал Президента США, или в другом? — написала Захарова в Facebook.

Она порекомендовала руководству соцсети завести «блокнот цифровых подвигов». По её словам, создаётся впечатление, что из-за нехватки оперативной памяти на сервере, Twitter выдаёт «обеспокоенность тем, чем сама же и занимается».

Роскомнадзор 10 марта принял меры по замедлению скорости работы Twitter на территории России. Как заявили в ведомстве, это будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных. Это объяснили тем, что сервис с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств. Таким способом, как утверждается в публичном уведомлении, предпринята попытка защиты российских граждан от влияния противоправного контента.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с замедлением работы Twitter на территории РФ, отметил, что власти не стремятся к блокировке интернет-ресурсов, но будут принимать меры к соблюдению ими российских законов. Он добавил, что в Кремле считают обоснованными меры, обязывающие иностранные сайты соблюдать отечественное законодательство.