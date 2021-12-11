Захарова предупредила Литву о последствиях антироссийской политики

Вильнюсу необходимо осознать, что организация «антироссийских сборищ» на своей территории является неприемлемой для Москвы. Подобное «хамство» не может остаться без последствий. Такое предупреждение в адрес Литвы выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её заявление размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По мнению Захаровой, Литва «давно вышла в передовики» по проведению «антироссийских сборищ» несистемной оппозиции на своей территории.

В начале декабря сего года состоялась очередная сходка, организованная в Вильнюсе при поддержке и покровительстве литовского внешнеполитического ведомства, а также депутатов парламента ЛР, — говорится в заявлении представителя МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что в числе активных участников мероприятия оказался заместитель главы МИД Литвы Мантас Адоменас. Он, в частности, призывал российских оппозиционеров к созданию «очагов сопротивления» и настаивал на том, что они должны «сами что-то делать», а не просто ждать помощи Запада.

По словам Захаровой, подобные действия неприемлемы для дипломата и ещё сильнее сгущают «и без того токсичную атмосферу» российско-литовских отношений.

В Вильнюсе должны осознавать, что подобное откровенное хамство и враждебность в отношении России не могут остаться без последствий, — резюмировала представитель российского МИД.

Ранее президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении глав государств, приуроченном к 30-летию признания независимости Украины Польшей и Литвой. Как говорится в заявлении, это связано с продолжающейся агрессией РФ против Украины.