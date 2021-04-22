Захарова пожелала Салливану продуктивной поездки в США

https://static.news.ru/photo/e05cded6-a372-11eb-8750-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: МИД РФ

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что посол США в России Джон Салливан продуктивно проведёт время в Вашингтоне. Такую позицию озвучила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передаёт «Москва 24».

Она выразила надежду, что в ходе консультаций Соединённые Штаты сформируют позицию, которая позволит не заводить отношения между двумя странами в тупик.

Мы о своей позиции сказали чётко: уровень двусторонних отношений требовал того, чтобы оба посла провели консультации, — сказала Захарова.

Москва исходит из того, что американский посол в ходе визита в Вашингтон будет сфокусирован на консультациях со структурами, курирующими вопросы политических взаимоотношений США и России.

Салливан уехал из российской столицы в Вашингтон спустя месяц после того, как американскую территорию покинул посол РФ Анатолий Антонов, отозванный для консультаций. По официальной версии, дипломат направился в США для сверки позиций с администрацией нового президента, так как не имел возможности сделать это раньше.

Антонова отозвали в Москву в середине марта после целого ряда нелицеприятных публичных высказываний в адрес РФ. Наиболее резонансным стало телеинтервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором тот согласился с мнением, что его российский коллега Владимир Путин является убийцей.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопрос возвращения Антонова в США пока не решён. Посол уже провёл ряд встреч, в том числе в МИД, Госдуме и Совфеде. По мнению представителя Кремля, дипломаты смогут вернуться к работе после консультаций в том случае, если это будет целесообразным. По его оценке, отношения России и США сейчас «находятся в низшей точке».