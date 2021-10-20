Захарова потребовала отозвать из России сотрудников разведок стран НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку из Брюсселя восьмерых дипломатов РФ, лишённых аккредитации при НАТО. В своём Telegram-канале она отметила, что Альянс бездоказательно обвинил их в разведывательной деятельности, а также потребовала отозвать работающих в России под прикрытием разведчиков стран НАТО.

По словам Захаровой, генсек Альянса Йенс Столетнберг отказался приводить какие-либо доказательства якобы имевшей место разведывательной деятельности российских дипломатов по причине отсутствия таковых.

Она также задалась вопросом, сколько представителей стран Альянса ведут разведывательную деятельность по всему миру, и в России в том числе, маскируясь под дипломатов и журналистов.

Считаете это недопустимым — отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО, — написала Захарова.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства коснулась вопроса отношений России и НАТО. По мнению представителя МИД, Альянс сам системно разрушал их, отдавая предпочтение логике холодной войны. Она добавила, что роль Столтенберга в этом процессе значительна.

О лишении аккредитации российских дипломатов при НАТО стало известно в начале октября. Им дан срок до конца месяца на то, чтобы покинуть Брюссель. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что из-за случившегося Москва с 1 ноября приостановит работу своего постпредства при Альянсе. Для контактов с РФ по экстренным делам НАТО необходимо будет обращаться к российскому послу в Бельгии.