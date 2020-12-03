Захарова потребовала от США соблюдения прав россиян в американских тюрьмах

https://static.news.ru/photo/25b2d3ea-3579-11eb-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия продолжит принимать меры по защите интересов соотечественников, которые оказались в тюрьмах Соединённых Штатов. Об этом 3 декабря на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что американские власти придерживаются в отношении россиян, оказавшихся в тюрьмах Соединённых Штатов, жёсткого и дискриминационного подхода.

Требуем надлежащего и справедливого обращения с ними. Продолжим принимать все возможные меры для защиты их прав и законных интересов, — цитирует ТАСС Захарову.

Она напомнила, что Роман Селезнёв и Константин Ярошенко, которые находятся в заключении в Соединённых Штатах, не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. А Виктор Бут периодически переводится в тюремный спецблок с более строгим режимом без всяких на то оснований, добавила представитель МИД РФ.

Ранее освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что в России права заключённых защищены лучше, чем в США. Правозащитница напомнила, что в американской конституции есть 13-я поправка, в которой говорится о том, что «не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление».

По её словам, заключённые, усердно трудясь, получают скромное денежное вознаграждение. В тюрьме можно заработать $24 в месяц, а в СИЗО — $7. Кроме того, она отметила, что институт защиты прав заключённых в США исторически отсутствует, несмотря на несправедливое отношение к афроамериканцам и латиноамериканцам. В РФ такого нет, так как существует Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), которая внимательно следит за жизнью заключённых.

Мария Бутина 26 апреля 2019 года была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведённые в заключении в ожидании вердикта суда. Её депортировали из США сразу после отбытия тюремного срока. На родину россиянка вернулась 26 октября, писал NEWS.ru.