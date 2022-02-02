Захарова потребовала от Псаки объяснений о «неизбежности вторжения» России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки должна пояснить, почему она вместе с коллегами постоянно говорит о гипотетическом «вторжении» РФ на Украину, утверждая, что нападение неизбежно. С таким требованием выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Но вчера постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что она бы воздержалась от использования слова «неизбежно». Она не считает, что российское вторжение на Украину неизбежно. Поясните, пожалуйста, каковы в этой связи ваши оценки на текущий момент, — обратилась Захарова к Псаки в своём Telegram-канале.

Псаки в ответ на слова российского дипломата ответила, что использовала слово «неизбежно» только один раз и другие официальные лица США также.

Потом мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать, — как будто бы мы знали, что президент [России Владимир] Путин принял решение. Я бы сказала, что в большинстве случаев я говорила, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы всё ещё не знаем, принял ли он решение, — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Она также заметила, что уже больше недели в департаменте не используют слово «неизбежное».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов раскритиковал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией химического оружия и «захвате» других государств. По его словам, заявление Псаки «в корне лживое», направленное на демонизацию России в глазах американской общественности и мирового сообщества.