Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия-24», что ОБСЕ должна объяснить, чем сотрудники специальной мониторинговой миссии занимались с 2014 года в Донбассе. Поводом такого заявления послужили найденные российскими военными технические устройства для взаимодействия между организацией и ВСУ. При их помощи миссия ОБСЕ на Украине могла направлять украинским военным данные о расположении сил Народной милиции ДНР и корректировать их действия.

Сейчас с соответствующими заявлениями должна выступить эта организация и объясниться, что и в каком формате она делает в данном регионе, — сказала дипломат.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее заявила, что СММ ОБСЕ должна прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики до 30 апреля. Это связано в первую очередь с изменениями «политической реальности» и потерей актуальности минских договорённостей. По словам главы МИД ДНР, решение уже доведено до местного персонала миссии.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин также обвинил ОБСЕ в нарушении принципов беспристрастной работы и сделал предположение, что из-за пособничества ВСУ миссия покинула зону специальной военной операции.