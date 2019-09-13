https://static.news.ru/photo/de482592-d59c-11e9-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала на своей пресс-конференции спрашивать журналиста агентства УНИАН Романа Цимбалюка о том, собирается ли он брать интервью у освобождённого руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сотрудник СМИ напомнил, что бывший заключённый в 2014 году получил медаль «За присоединение Крыма», но представителя министерства этот ответ не устроил.

Я спрашивала, вы можете позволить себе как представитель УНИАН наконец сделать интервью с Кириллом Вышинским? Он ответит вам и про медаль, я так думаю, и на все другие вопросы, — сказала Захарова.

Цимбалюк ответил, что такие вопросы решает главный редактор. От добавил, что материал может получиться, если на него будут согласны руководитель его издания и сам Вышинский.

Трансляция брифинга ведётся в Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики https://t.co/0pbtcyQkEP — МИД России (@MID_RF) 12 сентября 2019 г.

Как писал News.ru, ранее Захарова прокомментировала намерение США ввести санкции в отношении «Роснефти» за покупку нефти у Венесуэлы. Она попросила Вашингтон не пугать РФ санкциями.