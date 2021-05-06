Захарова посмеялась над словами Зеленского о «вездесущих русских»

https://static.news.ru/photo/6c645878-ae68-11eb-bea6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на шутку президента Украины Владимира Зеленского о том, что «русские повсюду». Она, посмеявшись, отметила, что украинские политики уже дошли до «присутствия» русских в своих головах.

В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей, — написала она в Facebook.

Эпизод, о котором идёт речь, произошёл во время совместной пресс-конференции Зеленского и главы госдепартамента США Энтони Блинкена. Украинский лидер, отвечая на вопрос журналистки BBC, поинтересовался, слышит ли она его. Та ответила, что всё хорошо, и уточнила, что для неё в наушник пошёл русский перевод. Зеленский удивился этому, а затем заявил, что «они везде», имея в виду русских.

Одной из тем переговоров Блинкена и Зеленского было влияние России на мировую политику. Госсекретарь США восхитился тем, что Киев не поддаётся на провокации со стороны Москвы. Под «провокациями» он подразумевал российские военные учения, которые состоялись в апреле на территории Крыма.