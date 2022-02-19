Захарова посмеялась над словами Трасс о планах Путина

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков жёстко отреагировал на ответ ЕС и НАТО касаемо письма Сергея Лаврова о понимании концепции неделимости безопасности, назвав его «отписками». Он также обвинил западную сторону в нежелании вести диалог по поводу озабоченностей России. Слова дипломата, сказанные в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин», приводит ТАСС.

Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причём уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом, — сказал Рябков....