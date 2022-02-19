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Захарова посмеялась над словами Трасс о планах Путина

15:31, 20 февраля 2022
Захарова посмеялась над словами Трасс о планах Путина Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что после Украины российский лидер Владимир Путин собирается аннексировать Прибалтику. В своём Telegram-канале Она иронично отметила, что Трасс удалось раскусить коварные планы Москвы.

А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области, — написала Захарова.

Ранее она призвала британское правительство извиниться перед мировым сообществом и своими поданными за ложь. Таким образом Захарова ответила на заявление Трасс о том, что Лондон поверит в мирные намерения Москвы, когда российские войска будут отведены от украинской границы. При этом представитель МИД РФ добавила, что российские войска к британским границам не подходили, а «напасть, по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей». 

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