Захарова посмеялась над парламентскими выборами в Германии

Официальный представитель МИД России прокомментировала прошедшие в Германии парламентские выборы. В своём Telegram-канале она перечислила ряд нарушений, имевших место в Берлине, а также обратила внимание на число наблюдавших за выборами представителей ОБСЕ.

Она отметила, что из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признали недействительными свыше 13 тысяч голосов. Ещё на ряде участков пересчёт голосов привёл к изменению результатов.

Наряду с этим имели место случаи несоответствия количества бюллетеней числу избирателей. Кроме того, на выборах голосовали не имевшие на то права несовершеннолетние жители Германии.

Теперь о самом интересном. В Германии было пять наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Потому что «проблем там с выборами нет». Занавес, — написала Захарова.

Ранее она заявила, что БДИПЧ ОБСЕ целенаправленно выбрало провокацию, не отправив наблюдателей на выборы в Россию. В ответ на готовность Москвы принять до 50 наблюдателей в связи с эпидситуацией организация стала требовать квоту в 10 раз больше. После отказа глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и другие представители сообщества стали заявлять, что якобы «международных наблюдателей в России нет».

Захарова также отметила, что выборы в Госдуму оценивали свыше 250 международных наблюдателей из 59 стран и 10 международных организаций. Заявление ЕС о том, что этого недостаточно, она расценила как проявление двойных стандартов на фоне числа наблюдателей в Германии.