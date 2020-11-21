Захарова посмеялась над описанием вакансии в New York Times

https://static.news.ru/photo/daabc8fa-2cab-11eb-abbd-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила изданию The New York Times (США), ищущему кандидата на должность специального корреспондента в Москве и описывающему РФ как государство, направляющее «боевые отряды, вооружённые нервно-паралитическими веществами», не подвергать описанному «риску» будущего сотрудника ради публикации «небылиц».

Среди других деталей, характерных для РФ — её «агенты в киберпространстве» сеют «хаос и раздор» на Западе, хотят оклеветать его, распространяя «фальшивую версию демократии».

Даже начинать про ангажированность и русофобию не буду. За что собираются платить, тоже без объяснений понятно. Ясно и то, как относится независимая американская пресса к своей аудитории, — написала Захарова на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Сотрудница ведомства посоветовала редакции NYT не рисковать сотрудниками, отправляя их работать в таких «нечеловеческих условиях», и продолжать спокойно трудиться в Соединённых Штатах Америки.

Накануне РФ в ответ на недружественные действия властей Великобритании, соблюдая принцип взаимности, приняла решение ввести персональные санкции в отношении 25 представителей Соединённого Королевства, которым закрыт въезд на территорию РФ. Кремль вновь призвал Лондон оставить в прошлом ничем не обоснованную конфронтационную линию в отношении РФ. Любой недружественный шаг не останется без мгновенного соразмерного ответа, отметили в МИД РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Европарламента Жером Ривьер выступил в поддержку отмены санкций, которые были введены в отношении России из-за ситуации на Украине. По его словам, отмена ограничений укрепит доверие между странами — участницами «нормандской четвёртки», в которую, кроме России и Украины, входят Германия и Франция.