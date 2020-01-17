Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука подать в отставку. Своё мнение по этому поводу она изложила в Facebook.
Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ вместе во всём», — написала она.
О том, что премьер Украины подал в отставку, стало известно 17 января. Своё решение Гончарук объяснил произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. На них человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике, писал NEWS.ru.
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