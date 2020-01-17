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Россия примет участие в международной конференции по Ливии. Мероприятие будет проходить в Берлине, оно намечено на 19 января.

О том, что РФ подтверждает участие в форуме, сообщил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Мы будем участвовать в конференции,...