Захарова попросила немецких медиков каждый день сообщать данные о Навальном

https://static.news.ru/photo/24393e68-a79f-11ea-8f7c-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что германской стороне следует выделить спикера, который каждый день будет сообщать информацию об отравлении политика Алексея Навального. По её словам, это может быть врач, глава клиники или лаборатории, биолог или химик.

Она считает «странным» говорить об этом «западному обществу», которое много лет «занимается пиаром» и разбирается в этой сфере. Такое заявление она сделала в ходе YouTube-шоу. Захарова уверена, что у Германии есть «рольные поводы» публиковать комментарии.

Хотелось бы каждый день читать реальные данные. Что может быть проще <...> Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога — одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики заявили, что ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких.