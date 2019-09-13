Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение США ввести санкции в отношении «Роснефти» за покупку нефти у Венесуэлы. Она попросила Вашингтон не пугать РФ санкциями.
Дипломат отметила, что в таком подходе ничего нового нет. Она уверена, что ограничительные меры абсолютно нелегитимны и являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ, передаёт
Ранее News.ru писал, что Вашингтон допускает возможность введения санкций против российской государственной компании «Роснефть». Рестрикции могут стать ответом на растущую торговлю венесуэльской нефтью, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.