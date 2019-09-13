https://static.news.ru/photo/90398a50-d568-11e9-806b-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение США ввести санкции в отношении «Роснефти» за покупку нефти у Венесуэлы. Она попросила Вашингтон не пугать РФ санкциями.

Дипломат отметила, что в таком подходе ничего нового нет. Она уверена, что ограничительные меры абсолютно нелегитимны и являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что Вашингтон допускает возможность введения санкций против российской государственной компании «Роснефть». Рестрикции могут стать ответом на растущую торговлю венесуэльской нефтью, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.