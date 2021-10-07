Захарова пообещала встречное выступление на вопросы ОЗХО по Навальному

Российские власти ответят встречным выступлением на публикацию по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросов 45 стран об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала действия ОЗХО «антироссийским выпадом».

Наш ответ на этот очередной антироссийский выпад последует незамедлительно, — сказала она.

По её словам, с российским встречным демаршем (дипломатическим выступлением государства) в ближайшее время можно будет ознакомиться на официальном сайте организации.

Тут нужно помнить, что происходящая после 20 августа [2020 года] вся эта информационно-политическая история вокруг состояния здоровья Навального, все эти метаморфозы, события, это всё больше подтверждает, что всё это является примитивной и грубо реализованной спецслужбами ряда стран Запада чистейшей провокацией, которая была верно замешена на сговоре с целью вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, — сказала она.

6 октября США и их партнёры из 44 стран по линии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направили России список вопросов о произошедшем с Навальным. Москва должна предоставить ответ в течение 10 дней.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Немецкие специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.