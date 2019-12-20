https://static.news.ru/photo/de16eda4-249a-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Польши на протяжении многих лет подрывали двусторонние отношения. Так заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на «новую версию» событий Второй мировой войны, представленную МИД Польши.

Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС — прямые тому доказательства, — отметила Захарова «Звезде».

Ранее Путин признался , что его «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией.

После чего он напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». В ответ польские чиновники углядели в высказываниях российского лидера «искажение предыстории событий», писал NEWS.ru.