Захарова подтвердила, что МИД рассматривает созыв Совета Россия — НАТО

Россия получила предложение Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО, оно рассматривается в практическом плане. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция мероприятия ведётся в официальном Twitter российского внешнеполитического ведомства.

Мы получили такое предложение, я могу это подтвердить. Сейчас оно в практическом плане рассматривается, как это можно было бы сделать, — сказала она.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, организация готова к содержательному диалогу с Москвой, а любой диалог с РФ должен строиться на уважении основных принципов, на которых основана европейская безопасность. В то же время генсек НАТО добавил, что решение Киева о вступлении в Альянс не является предметом для компромисса и переговоров с Россией.

Предложение о заседании поддержали в том числе во Франции: представитель французского МИД заявил о необходимости требовательного диалога с Россией для достижения укрепления стратегической стабильности и безопасности Европы. Там добавили, что Франция приняла к сведению предложения РФ по гарантиям безопасности и анализирует их в сотрудничестве с партнёрами.