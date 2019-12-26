https://static.news.ru/photo/6849648e-27f2-11ea-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД России/twitter.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова присоединилась к флешмобу #СпутникСила и пришла на еженедельную конференцию в одном из его символов — жёлтой жилетке.

Дипломат назвала действия эстонских властей настоящей травлей и посчитала их недопустимыми. Захарова также обратилась к журналистам с вопросом, а как бы они чувствовали себя, попав в такую ситуацию.

Ведётся травля не только в отношении Sputnik Эстония, а в отношении каждого сотрудника, который ходит на работу. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки, — сказала представитель МИД РФ.

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила, к которому уже присоединились политики и общественники, передаёт РИА Новости. Среди них член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Журналисты Sputnik Эстония на прошлой неделе получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел». Главным требованием стало прекращение трудовых отношений с агентством до первого января 2020 года.

Таллин считает, что это требование входит в рамки санкций, которые ЕС ввёл в марте 2014 года.

Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА «Россия сегодня». Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.

На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввёл в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала Эстонии «очень чувствительные меры», если давление на журналистов не прекратится, писал NEWS.ru.