Официальный представитель МИД России Мария Захарова присоединилась к флешмобу #СпутникСила и пришла на еженедельную конференцию в одном из его символов — жёлтой жилетке.
Дипломат назвала действия эстонских властей настоящей травлей и посчитала их недопустимыми. Захарова также обратилась к журналистам с вопросом, а как бы они чувствовали себя, попав в такую ситуацию.
Ведётся травля не только в отношении Sputnik Эстония, а в отношении каждого сотрудника, который ходит на работу. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки, — сказала представитель МИД РФ.
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила, к которому уже присоединились политики и общественники,
Журналисты Sputnik Эстония на прошлой неделе получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел». Главным требованием стало прекращение трудовых отношений с агентством до первого января 2020 года.
Таллин считает, что это требование входит в рамки санкций, которые ЕС ввёл в марте 2014 года.
Эстония — единственная из стран Балтии, где есть полноценная редакция и офис Sputnik. Там работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА «Россия сегодня». Агентство ежемесячно выплачивает в бюджет Эстонии около 30 тысяч евро в качестве налогов.
На прошлой неделе журналисты Sputnik Эстония получили письма от департамента полиции и погранохраны страны «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством. Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые ЕС ввёл в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко пообещала Эстонии «очень чувствительные меры», если давление на журналистов не прекратится, писал NEWS.ru.
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