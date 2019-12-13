https://static.news.ru/photo/ecd8ef32-1d9b-11ea-b680-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась за восстановление прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением... Так думают очень многие, — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в ходе видеомоста Sputnik.

Захарова отметила, что у неё есть много друзей, живущих в Грузии, и они — «достойнейшие люди своей страны». Она рассказала, что сама никогда не была в Тбилиси. По её мнению, в нынешней ситуации её приезд может стать поводом для провокации.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не против возобновления авиасообщения с Грузией. Для этого лишь нужно, чтобы Тбилиси занял конструктивную позицию в отношении Москвы. Также глава МИДа отметил, что Россия никогда не искала «искусственных поводов» для ссоры с Грузией.