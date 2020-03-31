https://static.news.ru/photo/ca2f6886-7092-11ea-bf20-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в посте в Facebook рассказала об операции по доставке граждан РФ в аэропорт Себу с разных островов Филиппин. Она отметила, что работа дипломатов «может войти в учебники по действиям посольств в условиях ЧП».

Захарова пояснила, что сотрудники дипмиссии смогли вывезти россиян, несмотря на полное прекращение пассажирского сообщения на архипелаге и тотальную неразбериху в азиатской стране.

Их привозили в аэропорт Себу на автобусах, кораблях береговой охраны Филиппин и даже самолётами и вертолётами вооружённых сил этой страны, — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что с Филиппин граждан России вывезли рейсами авиакомпаний AzurAir и «Якутия». Она поблагодарила филиппинское Министерство иностранных дел, а также министерства национальной обороны, туризма и транспорта за помощь с возвращением россиян.

Пишу для того, чтобы вы знали — важны все. По-настоящему. Не всё получается. Но мы стараемся, — подчеркнула Захарова.

Как писал NEWS.ru, на островах Филиппин в сложной ситуации оказались порядка 700 граждан РФ. Россияне были заблокированы в стране из-за ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.