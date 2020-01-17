https://static.news.ru/photo/6d980064-39c0-11ea-8aca-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, которого главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов упрекнул за слова о том, что для США международное право — это дело десятое.

Она напомнила журналисту, что в США действует прецедентное право, а судебные решения «изобилуют доказательствами того, о чём говорил Сергей Лавров». Захарова считает, что Конституция США чаще всего не совпадает с реальностью. Есть масса примеров, которые подтверждают данное убеждение. В частности, пишет Захарова в Facebook, Штаты часто нарушают соглашения между ООН и правительством своей страны относительно нахождения центральных учреждений ООН, а также не выдавая визы иностранным дипломатам.

Что уж говорить об инициированных Вашингтоном нелегитимных и противоречащих международному праву актах агрессии против Югославии, Ирака и так далее. Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно, — написала она.

Ранее Венедиктов в ответ на слова Лаврова процитировал слова из Конституции США, где сказано, что все договоры, которые заключены от имени США, являются верховным правом страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение премьер-министра Украины Алексея Гончарука подать в отставку. Своё мнение по этому поводу она изложила в Facebook.