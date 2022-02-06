Захарова ответила на сообщения о концентрации войск на границе с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения западных СМИ о концентрации войск РФ на границах с Украиной. Российские военные находятся на своей территории и располагаются там, «где им надо быть», заявила она в эфире Первого канала.

Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас армия, где находятся Вооруженные силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома, — сказала Захарова.

Ранее она отметила, что зарубежные издания на протяжении уже нескольких месяцев не прекращают «истерику» по поводу предполагаемого вторжения России на Украину. Число публикаций на эту тему свидетельствует о подготовке странами Запада реальной провокации.

Похожим образом высказался директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он призвал страны Запада прекратить антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же обострения.

В ночь на 5 февраля агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. Однако вскоре публикацию признали ошибочной и удалили. Агентство принесло извинения за произошедшее на своём сайте.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал ситуацию с публикацией этой информации «необъяснимой». При этом подчеркнул, что Вашингтон продолжает «накачивать» Киев оружием, а Москва, в свою очередь, не собирается ни на кого нападать.