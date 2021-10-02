Захарова ответила на слова Зеленского пословицей «о свином рыле»

В российском МИД отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что киевские власти должны проводить «наглую» внешнюю политику. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Украина не может предложить миру ничего из того, о чём не раз говорил Зеленский, поэтому и решила «действовать по-голохвастовски».

А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской — со свиным рылом в калашный ряд, — написала она в своём Telegram-канале.

Захарова подчеркнула, что Киев решил «наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу», невзирая на провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол и неспособность модернизировать страну. По словам дипломата, Украина делает 100 шагов назад, но «не тихо на пальцах, а разнузданно и… нагло».

Ранее Зеленский заявил, что Украина придерживается «наглой» международной политики и такой стиль идёт стране на пользу. Об этом он высказался в ходе встречи с депутатами партии «Слуга народа». Он отметил, что действия офиса президента и МИД позволили стране многого достичь в области международного сотрудничества и это стало главной победой в 2021 году.