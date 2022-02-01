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Захарова ответила на слова секретаря СНБО об отказе от Минских соглашений

Захарова поговоркой ответила на слова секретаря СНБО Украины о невыполнимости Минских соглашений
16:54, 01 февраля 2022
Захарова ответила на слова секретаря СНБО об отказе от Минских соглашений Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о невыполнимости Минских соглашений оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя его слова, она перефразировала поговорку о плохом танцоре, сообщает «Газета.Ru».

Плохому СНБОУ и Данилов мешает, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

О невыполнимости Минских соглашений Данилов заявил накануне в интервью Associated Press. По его словам, договорённости были подписаны «под дулом российского пистолета» и ведут к разрушению Украины. Он добавил, что Запад не должен принуждать Киев к выполнению соглашений, и предложил начать переговоры о подписании нового документа.

На его слова отреагировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Он назвал заявление Данилова абсолютно провокационным и подчеркнул, что только путём выполнения Минских соглашений можно урегулировать ситуацию в Донбассе.

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