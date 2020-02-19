https://static.news.ru/photo/c66a8cea-5881-11ea-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, почему Киев отказался от войны за Крым.

Хочется поблагодарить Алексея за прямоту. Именно так: Крым — это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно, его будут уничтожать, — написала она на своей странице в Facebook.

При этом Захарова отметила, что в Донбассе план «забирания территорий без населения» украинские власти реализуют, несмотря на «огромные жертвы».

Ранее Алексей Данилов заявлял, что боязнь большого числа жертв останавливает Киев от «военного возвращения» Крыма. Именно поэтому власти выбрали, по его словам, «дипломатический путь», писал NEWS.ru.