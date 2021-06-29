Захарова ответила на слова посла ФРГ о страхе войны с Россией

Фраза немецкого посла в Киеве о страхе войны с Россией — удобный пример отличия мировоззрения РФ от идеологии стран НАТО. Об этом в своём Telegram-канале написала представитель российского МИД Мария Захарова.

Она отметила, что, по утверждению немецкого посла, все боятся войны с Россией. Однако сама страна в основу своей национальной политики заложила не страх войны, а принципиальный выбор в пользу мира.

Также Захарова заявила о нечистоплотности НАТО. По её словам, Альянс, используя таких же послов и не только, довёл Украину до полной потери суверенитета и состояния полураспада. Теперь же они начинают вспоминать о тех или иных правовых ограничениях.

Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков, — написала дипломат.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что у Альянса всегда были проблемы со странами, где идёт война. Она отметила, что все боятся быть с РФ в прямом конфликте.

Фельдгузен также сказала, что об угрозе национальной безопасности в связи с «Северным потоком — 2» говорит не только Украина, но и Польша со странами Балтии.