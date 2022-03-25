«Не понравилось?»: Захарова ответила на слова Макрона о карикатурах на ЕС
Захарова прокомментировала слова Макрона о карикатурах на Евросоюз от посольства России
Сергей Попов
Сергей Попов
10:31, 26 марта 2022
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила на недовольство французского президента Эммануэля Макрона по поводу карикатур на Евросоюз, которые разместило в Twitter посольство РФ в Париже. По её словам, французские власти противоречат сами себе.
Захарова пояснила, что именно президент и МИД Франции ранее утверждали, что любые карикатуры являются нормальным явлением. В том числе и те, которые публикуются изданием «Шарли Эбдо».
Мы решили последовать их совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? — написала она.
Макрона возмутили карикатуры, высмеивающие европейскую солидарность и отношения между ЕС и США. Он назвал их неприемлемыми и выразил надежду, что российское посольство во Франции не станет публиковать подобное впредь.
Ранее Захарова прокомментировала карикатуру «Шарли Эбдо», в которой украинские беженцы сравниваются с животными. По её мнению, властям Франции, выступающим с поддержкой беженцев, следует следить за публикациями местных СМИ.