«Не понравилось?»: Захарова ответила на слова Макрона о карикатурах на ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале ответила на недовольство французского президента Эммануэля Макрона по поводу карикатур на Евросоюз, которые разместило в Twitter посольство РФ в Париже. По её словам, французские власти противоречат сами себе.

Захарова пояснила, что именно президент и МИД Франции ранее утверждали, что любые карикатуры являются нормальным явлением. В том числе и те, которые публикуются изданием «Шарли Эбдо».

Мы решили последовать их совету и использовали сатиру, которую они считают проявлением свободы слова. А теперь им что-то не понравилось? — написала она.

Макрона возмутили карикатуры, высмеивающие европейскую солидарность и отношения между ЕС и США. Он назвал их неприемлемыми и выразил надежду, что российское посольство во Франции не станет публиковать подобное впредь.

Ранее Захарова прокомментировала карикатуру «Шарли Эбдо», в которой украинские беженцы сравниваются с животными. По её мнению, властям Франции, выступающим с поддержкой беженцев, следует следить за публикациями местных СМИ.