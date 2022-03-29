Захарова ответила на слова Кулебы об опасности отравления на переговорах

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала в своём Telegram-канале на совет главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что дипломатам из его страны на переговорах с Россией в Стамбуле не нужно «ничего не есть и не пить». Он также отметил, что им нельзя касаться никаких поверхностей. Якобы российская сторона может отравить переговорщиков из Киева.

Ага. Теперь понятно, почему в Киеве украинские силовики застрелили своего переговорщика Дениса Киреева — он ел, пил и касался поверхностей на переговорах с Россией, — сыронизировала Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг информацию об отравлении российского предпринимателя Романа Абрамовича, который также принимает участие в стамбульских переговорах. По словам Пескова, фейки об отравлении участников переговоров России с Украиной — часть информационной войны. В подтверждение своего заявления пресс-секретарь уточнил, что в данный момент всех членов переговорной делегации показывают по телевидению в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле во дворце Долмабахче начался очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны, главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахами пройдут в формате тет-а-тет.