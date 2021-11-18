Захарова ответила на слова комиссара по правам человека СЕ в адрес России

Российский закон об иностранных агентах был принят в противовес аналогичному закону США. Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале, отвечая на критику комиссара по правам человека Совета Европы. Еврочиновник Дунья Миятович назвала его «не соответствующим международным и европейским стандартам».

Только российский или американский тоже (закон должен быть отменен — ред.)? Жаль, никто не слышал аналогичной критики от Дуньи Миятович американского закона об иностранных агентах. Возможно, займи международные чиновники, стоящие на страже свободы слова, такую же непримиримую позицию в отношении Вашингтона, который с 2017 года начал применять его к нашим СМИ, и российский не пришлось бы принимать, — написала Захарова.

Миятович выразила желание обсудить с руководством российского государства происходящее с правозащитным центром «Мемориал» (признан в России иностранным агентом) и сам закон об иностранных агентах. В её заявлении было сказано, что она считает российский закон об иноагентах «не соответствующим международным и европейским стандартам» и требует его отмены.

Ранее генпрокуратура РФ попросилао ликвидации международной организации «Мемориал». Причиной данного решения было указано, что его руководство допускает ситематические нарушения законодательства об «иностранных агентах», а именно — на его материалах отсутствует соотвествующая маркировка